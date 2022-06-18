Колосков отреагировал на возможное расширение РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд с сезона-2023/24.

«Должны быть объективные показатели и возможности, чтобы это сделать. Лично я не против расширения, но нужна система и планы развития. Нельзя просто так латать дыры и действовать по ситуации. 18 команд для России — немного, но нужно учитывать все нюансы», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Он отметил, что воронежский «Факел» вышел в РПЛ, однако всё ещё не может решить вопрос со стадионом. По словам функционера, любое решение должно приниматься комплексно по отношении ко всему футболу.

Обсуждаемый формат предполагает, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи команд, занявших два последних места на чемпионате России, с занявшими третье и четвёртое места в ФНЛ.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23.

Ранее пресс-служба РПЛ заявила, что «Урал» предложил расширить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18.