Слуцкий предлагал тренировать «Рубин» бесплатно, но клуб отказался
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Об этом сообщает «БО Спорт».
Отмечается, что генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отказал тренеру в этой просьбе, однако стороны пришли к решению о сокращении зарплаты — до 1 млн рублей в месяц.
До этого зарплата специалиста составляла €600 тыс. в год — около 36 млн рублей.
«Рубин» занял по итогам прошедшего сезона 15-е место в РПЛ и вылетел в ФНЛ. Несмотря на вылет, российский специалист продолжит тренировать клуб.
Ранее Слуцкий рассказал о задачах казанского клуба на сезон-2022/23.