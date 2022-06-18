Слуцкий предлагал тренировать «Рубин» бесплатно, но клуб отказался

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после вылета команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) предложил руководству клуба тренировать казанцев в сезоне-2022/23 бесплатно.

Об этом сообщает «БО Спорт».

Отмечается, что генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отказал тренеру в этой просьбе, однако стороны пришли к решению о сокращении зарплаты — до 1 млн рублей в месяц.

До этого зарплата специалиста составляла €600 тыс. в год — около 36 млн рублей.

«Рубин» занял по итогам прошедшего сезона 15-е место в РПЛ и вылетел в ФНЛ. Несмотря на вылет, российский специалист продолжит тренировать клуб.

Ранее Слуцкий рассказал о задачах казанского клуба на сезон-2022/23.