Слуцкий заявил, что «Рубин» будет позиционировать себя как команда уровня РПЛ

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Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал о задачах казанского клуба на сезон-2022/23.
Слуцкий заявил, что «Рубин» будет позиционировать себя как команда уровня РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Основная задача в этом клубе — не понизить планку ни в чём. Мы себя будем считать и позиционировать как команда уровня премьер-лиги», — цитирует Слуцкого ТАСС.

«Рубин» занял по итогам прошедшего сезона 15-е место в РПЛ и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Несмотря на вылет, российский специалист продолжит тренировать клуб.

Ранее Слуцкий рассказал, что команде по силам в первый же год вернуться в РПЛ.

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