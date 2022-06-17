Слуцкий заявил, что «Рубин» будет позиционировать себя как команда уровня РПЛ
- РИА Новости
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«Основная задача в этом клубе — не понизить планку ни в чём. Мы себя будем считать и позиционировать как команда уровня премьер-лиги», — цитирует Слуцкого ТАСС.
«Рубин» занял по итогам прошедшего сезона 15-е место в РПЛ и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Несмотря на вылет, российский специалист продолжит тренировать клуб.
Ранее Слуцкий рассказал, что команде по силам в первый же год вернуться в РПЛ.