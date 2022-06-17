Слуцкий считает, что «Рубину» по силам вернуться в РПЛ за один сезон

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Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал, что команде по силам в первый же год вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Слуцкий считает, что «Рубину» по силам вернуться в РПЛ за один сезон
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ. У нас есть ограничения по заявке. У нас есть возможность взять трёх игроков и двух иностранцев. Может быть, появятся новички, но основную селекцию мы провели», — приводит слова Слуцкого ТАСС.

«Рубин» занял по итогам прошедшего сезона 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Несмотря на вылет, российский специалист продолжит тренировать клуб.

Ранее Слуцкий заявил, что «Рубин» подпишет ещё двух футболистов.

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