Слуцкий заявил, что «Рубин» подпишет ещё двух футболистов

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье.

«Состав ещё будет чиститься, потому что у нас появились новички, вернулись игроки из аренд, ещё не доехали Йевтич и Фамейе по визовым причинам. Вопрос не только в моих решениях. У игроков есть контракты, у клуба есть обязательства... Мы ведём переговоры ещё по двум позициям, на финишной прямой по этим двум игрокам», — цитирует Слуцкого сайт казанцев.

При этом он допускает, что могут случиться и неожиданные трансферы, однако команда будет на 90% сформирована, если в неё прибудут два запланированных футболиста. 

«Рубин» занял по итогам прошедшего сезона 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вылетел в Футбольную национальную лигу. 

Ранее бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал вылет клуба из РПЛ.

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