Рыжиков: ответственность за вылет «Рубина» из РПЛ лежит на всех

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал вылет клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, что ответственность лежит на всех. Начиная от болельщиков, которые не ходили на стадион, и заканчивая первыми лицами республики. Все виноваты в том, что допустили такой крах казанского футбола», — цитирует Рыжикова «Спорт-Экспресс».

По его словам, казанский клуб сделал правильно, не выгнав Леонида Слуцкого с поста главного тренера, потому что он будет гореть желанием вернуть «Рубин» обратно в РПЛ.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Ранее Слуцкий прокомментировал вылет своей команды из чемпионата России.