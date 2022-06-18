Павлюченкова: женский теннис тяжелее продавать из-за его нестабильности

Россиянка Анастасия Павлюченкова считает, что женский теннис менее стабилен, чем мужской.

«Десятка в женском туре играет достаточно стабильно. Но в финале US Open — 2021 играли несеяные игроки и победила 150-я ракетка мира Эмма Радукану. Поэтому женский теннис тяжелее продавать», — цитирует Павлюченкову Sport24.

17 мая Павлюченкова сообщила, что досрочно завершила сезон. В феврале россиянка снялась с турнира в Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге из-за травмы левого колена. 30-летняя спортсменка сыграла в 2022 году на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до третьего круга, и на турнирах в Риме и Мадриде, на которых выбыла в первом круге.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова отреагировала на допуск россиян до участия в Открытом чемпионате США — 2022.