Павлюченкова — о US Open: есть возможность показать, что мы достойные люди

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Финалистка «Роллан Гаррос» Анастасия Павлюченкова отреагировала на допуск россиян до участия в Открытом чемпионате США — 2022.
Павлюченкова — о US Open: есть возможность показать, что мы достойные люди
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Буду переживать и болеть за наших ребят и девчонок, желаю всем удачи. Есть возможность показать, что мы достойные люди и прославленные спортсмены», — заявила Павлюченкова в эфире «Матч ТВ». 

Ассоциация тенниса США (USTA) не последовала примеру Уимблдона из-за возможных санкций со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Уимблдонский турнир начнётся 27 июня. Российские и белорусские теннисисты не допущены к соревнованиям. 

Ранее Елена Веснина прокомментировала ситуацию с допуском российских теннисистов на международные турниры.

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