Павлюченкова — о US Open: есть возможность показать, что мы достойные люди

Финалистка «Роллан Гаррос» Анастасия Павлюченкова отреагировала на допуск россиян до участия в Открытом чемпионате США — 2022.

«Буду переживать и болеть за наших ребят и девчонок, желаю всем удачи. Есть возможность показать, что мы достойные люди и прославленные спортсмены», — заявила Павлюченкова в эфире «Матч ТВ».

Ассоциация тенниса США (USTA) не последовала примеру Уимблдона из-за возможных санкций со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Уимблдонский турнир начнётся 27 июня. Российские и белорусские теннисисты не допущены к соревнованиям.

Ранее Елена Веснина прокомментировала ситуацию с допуском российских теннисистов на международные турниры.