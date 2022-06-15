Павлюченкова — о US Open: есть возможность показать, что мы достойные люди
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«Буду переживать и болеть за наших ребят и девчонок, желаю всем удачи. Есть возможность показать, что мы достойные люди и прославленные спортсмены», — заявила Павлюченкова в эфире «Матч ТВ».
Ассоциация тенниса США (USTA) не последовала примеру Уимблдона из-за возможных санкций со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).
Уимблдонский турнир начнётся 27 июня. Российские и белорусские теннисисты не допущены к соревнованиям.
Ранее Елена Веснина прокомментировала ситуацию с допуском российских теннисистов на международные турниры.