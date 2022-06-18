Леклер потеряет десять позиций на Гран-при Канады

Пилот Ferrari Шарль Леклер оштрафован на Гран-при Канады.

Как сообщает FIA на официальном сайте, по ходу сезона разрешено использовать лишь два комплекта управляющей электроники гибридной установки, однако Ferrari заменила деталь на третий.

По информации СМИ, 24-летний гонщик должен был получить штраф за четвёртую турбину, потому что в регламенте разрешено использование лишь трёх.

Во второй практике «Формулы-1» — Гран-при Канады Леклер пришёл вторым, показав время 1:14,208.

Ранее сообщалось, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим во второй практике «Формулы-1» — Гран-при Канады.