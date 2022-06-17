Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Канады

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим в первой практике «Формулы-1» — Гран-при Канады.

Бельгийский автогонщик показал время 01:15,158. Второй результат — у Карлоса Сайнса (+0,246) из Ferrari, третий — у Фернандо Алонсо из Alpine (+0,373).

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) показал восьмой результат (+0,719).

Девятый этап чемпионата мира проходит в Монреале на трассе имени Жиля Вильнёва.

Ранее президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов ответил на вопрос о возможном возвращении «Формулы-1» в Россию.