Глава РАФ прокомментировал возможное возвращение «Формулы-1» в Россию

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов ответил на вопрос о возможном возвращении «Формулы-1» в Россию.

«Это одному богу известно. Но с международной федерацией мы поддерживаем контакт, работаем. Все нормативные бумаги к нам от них приходят. Мы вовлечены во всё, что касается автоспорта, совещаний», — приводит слова Кирьянова ТАСС.

Он также отметил, что автодром в Санкт-Петербурге уже получил все необходимые лицензии и готов принимать соревнования любого уровня.

Напомним, что в марте 2022 года руководство «Формулы-1» приняло решение разорвать контракт на проведение Гран-при России. С 2014 года этап проходил в Сочи. С 2023 года гонка должна была проводиться на трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что экс-пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин назначен на должность исполнительного директора РАФ.