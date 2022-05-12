Сироткин назначен исполнительным директором РАФ

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Экс-пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин назначен на должность исполнительного директора Российской автомобильной федерации (РАФ).
Сироткин назначен исполнительным директором РАФ
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  • © Eric Alonso/MB Media

«С 1 мая 2022 года на должность исполнительного директора РАФ назначен Сироткин Сергей Олегович. Иванов Сергей Владимирович с этого момента исполняет обязанности советника президента», — сообщает пресс-служба федерации.

Сироткин провёл один сезон в «Формуле-1» в 2018 году за команду Williams и заработал одно очко на Гран-при Италии.

Ранее бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин прокомментировал ситуацию с отказом его бывшей команды Haas возвращать спонсорские деньги «Уралкалию».

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