Абаскаль: «Спартак» будет играть в агрессивный футбол

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, в какой футбол будет играть его команда.

«Схема игры будет гибкая. Это будет интенсивный и агрессивный футбол. Мы будем стараться навязать свою игру сопернику», — заявил испанец в эфире YouTube-канала «Спартака».

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. Он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Абаскаль заявил, что не переживает из-за своего возраста.