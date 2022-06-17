Абаскаль: «Спартак» будет играть в агрессивный футбол

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Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, в какой футбол будет играть его команда.
Абаскаль: «Спартак» будет играть в агрессивный футбол
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Схема игры будет гибкая. Это будет интенсивный и агрессивный футбол. Мы будем стараться навязать свою игру сопернику», — заявил испанец в эфире YouTube-канала «Спартака».

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. Он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Абаскаль заявил, что не переживает из-за своего возраста.

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