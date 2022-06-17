Абаскаль назвал «Спартак» большим проектом, нацеленным на победы
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«Какая великая история была у этого клуба. Это действительно очень впечатляет. История мотивирует нас. «Спартак» — это большой проект, который нацелен на победы», — заявил Абаскаль в интервью на официальном YouTube-канале красно-белых.
Напомним, что 9 июня столичный клуб объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.
10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.
Ранее стала известна сумма, которую будет получать новый тренерский штаб «Спартака» во главе с Абаскалем.