Абаскаль назвал «Спартак» большим проектом, нацеленным на победы

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями после подписания контракта со столичным клубом.

«Какая великая история была у этого клуба. Это действительно очень впечатляет. История мотивирует нас. «Спартак» — это большой проект, который нацелен на победы», — заявил Абаскаль в интервью на официальном YouTube-канале красно-белых.

Напомним, что 9 июня столичный клуб объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее стала известна сумма, которую будет получать новый тренерский штаб «Спартака» во главе с Абаскалем.