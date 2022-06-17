Metaratings: штаб Абаскаля будет зарабатывать в «Спартаке» около €700 тысяч за сезон

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Стала известна сумма, которую будет получать новый тренерский штаб московского «Спартака» во главе с испанцем Гильермо Абаскалем.
Metaratings: штаб Абаскаля будет зарабатывать в «Спартаке» около €700 тысяч за сезон
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Абаскаль и его помощники будут зарабатывать порядка €700 тыс. за сезон, сообщает Metaratings.

Напомним, что 9 июня столичный клуб объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее швейцарский журналист Паскаль Мадер рассказал о характере Абаскаля.

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