Metaratings: штаб Абаскаля будет зарабатывать в «Спартаке» около €700 тысяч за сезон
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Абаскаль и его помощники будут зарабатывать порядка €700 тыс. за сезон, сообщает Metaratings.
Напомним, что 9 июня столичный клуб объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.
10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.
Ранее швейцарский журналист Паскаль Мадер рассказал о характере Абаскаля.