Александр Кержаков: готов рассмотреть любые предложения

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал о своих ближайших планах.

«Возглавить команду в ближайший месяц? Не думаю, что этот вопрос ко мне. Я не могу отвечать за другие команды. Пока переговоров нет. Конечно, я неоднократно говорил о желании продолжить работу. Готов рассматривать любые предложения», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Михаил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Кержакова с поста главного тренера «Пари НН».