Губерниев: Кержаков создал симпатичную команду — «Пари НН»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Есть масса нюансов между тренером и владельцами клуба. С моей точки зрения, Кержаков создал симпатичную команду, но многие вещи сейчас меняются. Например, название команды», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Кержакова сменил Михаил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее Гаджиев заявил, что Галактионов заслуживает должность главного тренера «Пари НН».