Гаджиев считает, что Галактионов заслуживает должность главного тренера «Пари НН»

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Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».
Гаджиев считает, что Галактионов заслуживает должность главного тренера «Пари НН»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Галактионов — нормальный тренер. Не скажу, что он не заслуживает этой должности. Да, он работал с молодёжными командами. Он неплохо отработал последний отрезок», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Галактинов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист будет совмещать работу в клубе и молодёжной сборной России.

Нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Кержакова.

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