Гаджиев считает, что Галактионов заслуживает должность главного тренера «Пари НН»
- РИА Новости
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«Галактионов — нормальный тренер. Не скажу, что он не заслуживает этой должности. Да, он работал с молодёжными командами. Он неплохо отработал последний отрезок», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».
Галактинов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист будет совмещать работу в клубе и молодёжной сборной России.
Нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.
Ранее сообщалось, что «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Кержакова.