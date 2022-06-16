Гаджиев считает, что Галактионов заслуживает должность главного тренера «Пари НН»

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Галактионов — нормальный тренер. Не скажу, что он не заслуживает этой должности. Да, он работал с молодёжными командами. Он неплохо отработал последний отрезок», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Галактинов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист будет совмещать работу в клубе и молодёжной сборной России.

Нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Кержакова.