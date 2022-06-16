«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Кержакова
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«Мы благодарим Александра Кержакова и его штаб за проделанную работу. Вы стали частью нашего клуба и навсегда вписали свои имена в его историю», — передаёт пресс-служба клуба.
Вместе с Кержаковым команду покинули его помощники Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.
Напомним, что под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.
Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов подписал контракт с «Нижним Новгородом».