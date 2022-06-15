«РБ Спорт»: Галактионов стал новым тренером «Нижнего Новгорода»

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Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов подписал контракт с «Нижним Новгородом».
«РБ Спорт»: Галактионов стал новым тренером «Нижнего Новгорода»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Галактионов сменит Александра Кержакова, который работал с командой в прошлом сезоне, сообщает «РБ Спорт». Отмечается, что специалист уже находится в Нижнем Новгороде и в скором будущем приступит к работе.

Также сообщается, что Галактионов продолжит тренировать молодёжную сборную России.

По итогам Российской премьер-лиги сезона-2021/22 «Нижний Новгород» занял 11-е место и сохранил прописку в элитном дивизионе.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на решение «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с Кержаковым.

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