«РБ Спорт»: Галактионов стал новым тренером «Нижнего Новгорода»

Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов подписал контракт с «Нижним Новгородом».

Галактионов сменит Александра Кержакова, который работал с командой в прошлом сезоне, сообщает «РБ Спорт». Отмечается, что специалист уже находится в Нижнем Новгороде и в скором будущем приступит к работе.

Также сообщается, что Галактионов продолжит тренировать молодёжную сборную России.

По итогам Российской премьер-лиги сезона-2021/22 «Нижний Новгород» занял 11-е место и сохранил прописку в элитном дивизионе.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на решение «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с Кержаковым.