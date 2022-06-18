Хохлов не имеет представления о том, чего ждать от Йокановича

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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о новом наставнике московской команды Славише Йокановиче.
Хохлов не имеет представления о том, чего ждать от Йокановича
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  • © Mike Egerton - PA Images

«Без понятия, чего ждать от нового тренера. Не знаю этого специалиста и не могу сказать, на что команда будет рассчитывать. По ходу сезона будет видно», — цитирует Хохлова ТАСС.

Хохлов признался, что спокойно относится к назначению иностранца.

«В российском футболе часто так происходит. Наши тренеры отходят на второй план. Скажем так, привык к этому», — добавил он.

53-летний специалист подписал контракт с «Динамо» на сезон-2022/23 с опцией продления ещё на два в случае достижения определённых результатов. Он заменил на посту тренера Сандро Шварца.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о назначении серба Славиши Йокановича на пост главного тренера столичного клуба.

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