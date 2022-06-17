Английский журналист: Роналду решил остаться в МЮ
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37-летний нападающий сборной Португалии счастлив на «Олд Траффорд» и не хочет менять клуб, сообщил в социальных сетях журналист Джонатан Шрагер.
Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года.
Португалец в сезоне-2021/22 во всех турнирах в 39 матчах забил 24 мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что суд США отклонил гражданский иск модели Кэтрин Майорги к Роналду по делу об изнасиловании в 2009 году в Лас-Вегасе.