Английский журналист: Роналду решил остаться в МЮ

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не намерен покидать английскую команду до окончания контракта.
Английский журналист: Роналду решил остаться в МЮ
  • AP
  • © Jon Super

37-летний нападающий сборной Португалии счастлив на «Олд Траффорд» и не хочет менять клуб, сообщил в социальных сетях журналист Джонатан Шрагер.

Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года.

Португалец в сезоне-2021/22 во всех турнирах в 39 матчах забил 24 мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что суд США отклонил гражданский иск модели Кэтрин Майорги к Роналду по делу об изнасиловании в 2009 году в Лас-Вегасе.

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