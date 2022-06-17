Тарханов считает, что Гайичу будет сложно заменить Фернандеса в ЦСКА

Короткая ссылка
Российский специалист Александр Тарханов высказался о трансфере сербского защитника Милана Гайича в московский ЦСКА.
Тарханов считает, что Гайичу будет сложно заменить Фернандеса в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Сполна заменить Фернандеса будет очень тяжело. Зону Гайич сможет закрыть, не просто так ведь брали его», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол».

26-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

В 2015 году в составе сборной Сербии выиграл чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим вратарём Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить