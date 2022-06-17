Тарханов считает, что Гайичу будет сложно заменить Фернандеса в ЦСКА

Российский специалист Александр Тарханов высказался о трансфере сербского защитника Милана Гайича в московский ЦСКА.

«Сполна заменить Фернандеса будет очень тяжело. Зону Гайич сможет закрыть, не просто так ведь брали его», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол».

26-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

В 2015 году в составе сборной Сербии выиграл чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим вратарём Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.