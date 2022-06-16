Акинфеев признан лучшим вратарём сезона по версии РПЛ

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим вратарём Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.
Акинфеев признан лучшим вратарём сезона по версии РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Aleksandr Kulebyakin

«Время идёт, а он по-прежнему становится лучшим вратарём сезона. Игорь Акинфеев отстоял на ноль в 13 матчах и стал лучшим голкипером сезона», — передаёт пресс-служба РПЛ.

В сезоне-2021/22 Акинфеев в составе армейского клуба финишировал на пятой позиции в чемпионате России. Он провёл 29 матчей в РПЛ, отстояв на ноль в 13 играх.

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