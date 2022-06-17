Опубликовано видео альпинистов с флагом «Спартака» на вершине Эвереста
- © Кадр видео FC Spartak Moscow / youtube.com
Дмитрий Ермаков и Борис Маневич в мае покорили самый высокий горный пик планеты и подняли на вершине флаг «Спартака». Акция была приурочена к 100-летию московской команды. Вернувшись в Москву, альпинисты передали знамя в музей «Спартака» на стадионе «Открытие Арена».
«Спартак» в сезоне-2021/22 под руководством Паоло Ваноли выиграл Кубок России по футболу.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прилетел в Москву и побывал на клубном стадионе красно-белых.