Опубликовано видео альпинистов с флагом «Спартака» на вершине Эвереста

В сети появилось видео болельщиков московского «Спартака» с флагом столичной команды на вершине Эвереста.

Дмитрий Ермаков и Борис Маневич в мае покорили самый высокий горный пик планеты и подняли на вершине флаг «Спартака». Акция была приурочена к 100-летию московской команды. Вернувшись в Москву, альпинисты передали знамя в музей «Спартака» на стадионе «Открытие Арена».

«Спартак» в сезоне-2021/22 под руководством Паоло Ваноли выиграл Кубок России по футболу.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прилетел в Москву и побывал на клубном стадионе красно-белых.