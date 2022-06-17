Абаскаль прибыл в Москву и побывал на домашней арене «Спартака»
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- © Marc Schumacher/Keystone Press Agency
«Он зашёл в раздевалку, осмотрел поле, выслушал рассказ об истории клуба около памятника братьям Старостиным, а затем посетил клубный музей», — сообщается на официальном сайте «Спартака».
Напомним, что 9 июня столичный клуб объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.
10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.
Ранее швейцарский журналист Паскаль Мадер рассказал о характере Абаскаля.