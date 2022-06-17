Абаскаль прибыл в Москву и побывал на домашней арене «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прилетел в Москву и побывал на клубном стадионе красно-белых.

«Он зашёл в раздевалку, осмотрел поле, выслушал рассказ об истории клуба около памятника братьям Старостиным, а затем посетил клубный музей», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

Напомним, что 9 июня столичный клуб объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее швейцарский журналист Паскаль Мадер рассказал о характере Абаскаля.