Бувач надеется, что Йоканович выведет «Динамо» на новый уровень

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Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач считает, что Славиша Йоканович поможет бело-голубым добиться высоких результатов.
Бувач надеется, что Йоканович выведет «Динамо» на новый уровень
  • Gettyimages.ru
  • © Nigel French - PA Images

«Благодаря своему опыту и знаниям Славиша поможет нам сделать следующий шаг в развитии. Мы стремимся к тому, чтобы игра команды становилась лучше и каждый футболист добивался индивидуального прогресса», — цитирует пресс-служба московского клуба Бувача.

Он выразил надежду, что Йокановича со своим штабом, который предпочитает хорошо сбалансированный, атакующий стиль игры первым номером, позволит «Динамо» выйти на новый уровень.

Бувач также выразил признательность Йокановичу за решение серба, с учётом сложной международной ситуации, возглавить «Динамо».

53-летний специалист подписал контракт с «Динамо» на сезон-2022/23 с опцией продления ещё на два в случае достижения определённых результатов. Он заменил на посту тренера Сандро Шварца.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о назначении серба Славиши Йокановича на пост главного тренера столичного клуба.

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