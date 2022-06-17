Власти Калининграда: продажа пива на стадионах помогла бы решить задачу их окупаемости

Короткая ссылка
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался о возможной отмене запрета на продажу пива на футбольных стадионах в России.
Власти Калининграда: продажа пива на стадионах помогла бы решить задачу их окупаемости
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

«На наш взгляд, это решение было бы серьёзным с точки зрения выравнивания баланса доходов и расходов стадионов. Это возможность заработка для стадионов — во время футбольного матча иметь возможность продавать пиво», — цитирует Алиханова ТАСС.

По его словам, большинство губернаторов в 2018 году просили скорректировать закон, чтобы иметь возможность продавать пиво на стадионах. Однако тогда этот вопрос не был решён.

Российский футбольный союз (РФС) высказывался в поддержку идеи возвращения пива на стадионы.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не случится ничего страшного, если болельщики выпьют бутылочку пива на стадионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить