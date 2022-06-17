Власти Калининграда: продажа пива на стадионах помогла бы решить задачу их окупаемости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался о возможной отмене запрета на продажу пива на футбольных стадионах в России.

«На наш взгляд, это решение было бы серьёзным с точки зрения выравнивания баланса доходов и расходов стадионов. Это возможность заработка для стадионов — во время футбольного матча иметь возможность продавать пиво», — цитирует Алиханова ТАСС.

По его словам, большинство губернаторов в 2018 году просили скорректировать закон, чтобы иметь возможность продавать пиво на стадионах. Однако тогда этот вопрос не был решён.

Российский футбольный союз (РФС) высказывался в поддержку идеи возвращения пива на стадионы.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не случится ничего страшного, если болельщики выпьют бутылочку пива на стадионе.