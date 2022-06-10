Губерниев: ничего страшного, если болельщики выпьют бутылочку пива на стадионе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о продаже пива на футбольных стадионах во время матчей.

«Стоит продавать. Чемпионат мира в России всё показал. Пиво — это довольно-таки футбольный напиток. Если болельщики придут и выпьют бутылочку пивка — ничего страшного в этом нет», —цитирует Губерниева Sport24.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как относится к продаже пива на футбольных матчах.