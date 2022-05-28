Дюков: продажа пива на стадионах поможет клубам в непростой экономической ситуации

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о продаже пива на футбольных стадионах во время матчей.

«РФС поддерживает идею возвращения пива на футбольные стадионы. Считаем, что это не создаст проблем, не повлияет на безопасность проведения матчей. И в то же время окажет помощь клубам в непростой экономической ситуации», — цитирует Дюкова Sport24.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее Александр Дюков высказался о ситуации с отстранением российских команд со стороны ФИФА и УЕФА.