Источник: Дзюба отказался переходить в греческий ПАОК

Российский нападающий Артём Дзюба отказался от перехода в греческий ПАОК.

Как сообщает журналист Георгиос Сидеридис в своём Twitter, в приоритете у 33-летнего форварда контракт с «Фенербахче».

9 июня стало известно, что футболист ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, нападающий хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче».