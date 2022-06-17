Источник: Дзюба отказался переходить в греческий ПАОК

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Российский нападающий Артём Дзюба отказался от перехода в греческий ПАОК.
Источник: Дзюба отказался переходить в греческий ПАОК
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает журналист Георгиос Сидеридис в своём Twitter, в приоритете у 33-летнего форварда контракт с «Фенербахче».

9 июня стало известно, что футболист ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, нападающий хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче».

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