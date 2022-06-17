Мостовой: Турция является хорошим вариантом продолжения карьеры для Дзюбы

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Задача Артёма сейчас не закрепиться в составе, не делать шаги вперёд, а думать о том, как хорошо закончить карьеру, что обычно и бывает после 33 лет. Мы поняли, что в Питере на него не рассчитывают. Он ищет варианты, и, думаю, Турция — это хороший вариант. «Фенербахче» хорошо в лиге играет и в еврокубки попадает», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что, возможно, «Фенербахче» может стать последним клубом для российского нападающего, если контракт будет заключён на один — три года.

9 июня стало известно, что Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, футболист хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Ранее сообщалось, что Дзюба близок к подписанию контракта с «Фенербахче» на два года.