Источник: Дзюба близок к подписанию контракта с «Фенербахче» на два года

Российский нападающий Артём Дзюба близок к переходу в «Фенербахче».

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Также сообщается, что 33-летний нападающий планирует заключить сотрудничество с турецким клубом на два года.

9 июня стало известно, что Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, футболист хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Ранее сообщалось, что Дзюба недоволен финансовыми предложениями из Турции.