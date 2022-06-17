Медведев считает, что должен показать лучшую игру для выхода в финал турнира в Галле

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Россиянин Даниил Медведев оценил свои шансы в полуфинальном матче на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Галле (Германия).
Медведев считает, что должен показать лучшую игру для выхода в финал турнира в Галле
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas F. Starke

«Будет непростой матч. Я знаю соперника немного — он хорошо играет на траве. Мне надо быть готовым тактически, надо будет показать свою лучшую игру, чтобы добиться победы», — цитирует Медведева пресс-служба АТР.

Вместе с тем, по словам Медведева, игра 1/4 финала плей-офф против испанца Роберто Баутисты-Агута сложилась для него довольно непросто.

«Если посмотреть на счёт, то может показаться, что матч для меня сложился легко, но это было не так», — сказал он.

Первая ракетка мира в матче 1/4 финала плей-офф переиграл в двух сетах испанца Роберто Баутисту-Агута со счётом 6:2, 6:4. Следующим соперником Медведева станет хозяин кортов Оскар Отте.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Медведева в полуфинал турнира в Галле.

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