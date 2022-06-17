Тарпищев высказался о выходе Медведева в полуфинал турнира в Халле

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Халле (Германия).
Тарпищев высказался о выходе Медведева в полуфинал турнира в Халле
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas F. Starke

«Медведев психологически сильно провёл матч. Отыграл девять брейк-пойнтов. Это показатель того, что нервная система на сегодняшний день у него в полном порядке», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По словам главы ФТР, Медведев в «ответственные моменты рисковал и попадал» в задуманные точки на корте.

«Вот это было решающим фактором», — отметил Тарпищев.

Первая ракетка мира в матче 1/4 финала плей-офф переиграл в двух сетах испанца Роберто Баутисту-Агута со счётом 6:2, 6:4. Следующим соперником Медведева станет хозяин кортов Оскар Отте.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возвращении Медведева на первую строчку рейтинга ATP.

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