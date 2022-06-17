Елевич — о Райковиче: видимо, ПБК ЦСКА в нём что-то нашёл

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал информацию о том, что Эмиль Райкович стал наставником ПБК ЦСКА.

«Надо сказать, это довольно молодой специалист. Сейчас, в принципе, надо больше заниматься развитием наших баскетболистов, чем кого-то приглашать. Хороших мы всё равно не пригласим. Но раз берут, наверное, есть в этом тренере что-то», — цитирует Елевича «Матч ТВ».

В сезоне-2018/19 Райкович был признан лучшим тренером Единой лиги ВТБ. Минувший сезон македонский специалист начинал в «Автодоре», и до отъезда тренера домой в марте саратовская команда шла в группе лидеров.

Райкович пришёл на место Димитриса Итудиса, который покинул команду по окончании сезона-2021/22. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился чемпионом Евролиги.

Ранее известный спортивный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал решение Евролиги отстранить российские клубы от участия в турнире на следующий сезон.