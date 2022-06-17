Отец Черышева рассказал, когда станет известно будущее Дениса

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Дмитрий Черышев, отец Дениса Черышева, заявил, что уже скоро расскажет о будущем своего сына.
Отец Черышева рассказал, когда станет известно будущее Дениса
  • Gettyimages.ru
  • © Aitor Alcalde Colomer

«Когда ждать приезда Дениса? Пока новостей нет. «Торпедо»? Пока ничего не могу сказать. Думаю, на следующей неделе можно ждать новостей о Денисе», — приводит слова Черышева-старшего «РБ Спорт».

Напомним, что полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» он провёл 122 игры, в которых забил 11 мячей и отдал 12 голевых пасов.

Ранее агент Дениса Черышева Хинес Карвахаль рассказал, что всеми делами, связанными с возможным переходом игрока в один из российских клубов, занимается его отец Дмитрий.

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