Агент Черышева сообщил, что переговорами с клубами РПЛ занимается отец футболиста
- РИА Новости
«Управлением делами, которые касаются России, занимается отец Дениса», — приводит слова Карвахаля РИА Новости.
Напомним, что полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» он провёл 122 игры, забил 11 мячей и отдал 12 голевых пасов.
Ранее Черышев ответил на вопрос, перейдёт ли он в российский футбольный клуб.