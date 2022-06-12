Агент Черышева сообщил, что переговорами с клубами РПЛ занимается отец футболиста

Агент полузащитника сборной России по футболу Дениса Черышева Хинес Карвахаль рассказал, что всеми делами, связанными с возможным переходом игрока в один из российских клубов, занимается его отец Дмитрий Черышев.

«Управлением делами, которые касаются России, занимается отец Дениса», — приводит слова Карвахаля РИА Новости.

Напомним, что полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» он провёл 122 игры, забил 11 мячей и отдал 12 голевых пасов.

Ранее Черышев ответил на вопрос, перейдёт ли он в российский футбольный клуб.