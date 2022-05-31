Черышев ответил на вопрос, перейдёт ли он в российский футбольный клуб

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Бывший полузащитник «Валенсии» Денис Черышев высказал мнение по поводу возможных перспектив после ухода из испанского клуба.

«Предложения есть, от хороших клубов. Варианты в Турции, Испании, экзотических странах. Буду думать, выбирать», — цитирует Черышева «Известия».

Он также опроверг информацию о том, что не стал бы рассматривать предложения российских клубов. По его словам, в России очень сильный и интересный чемпионат.

«У меня есть человек, который представляет мои интересы в России. Он общается с клубами по мне, на связи с моим отцом», — добавил Черышев.

Напомним, что полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» он провёл 122 игры, забил 11 мячей и отдал 12 голевых пасов.

Ранее генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов выразил желание пригласить в команду Черышева.

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