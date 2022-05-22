В «Нижнем Новгороде» заявили о желании подписать Черышева

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов выразил желание пригласить в команду Дениса Черышева, который объявил об уходе из «Валенсии».

«Хотел бы пригласить Дениса Черышева в «Нижний Новгород». И хотел бы именно из-за того, что он нижегородец и сильный футболист. Но, думаю, надо понять и трезво оценить, есть ли у нас возможность пригласить такого футболиста», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Напомним, что Черышев перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» он провёл 122 игры, забил 11 мячей и отдал 12 голевых пасов.

Ранее Александр Мостовой высказался о будущем Дениса Черышева после ухода из «Валенсии».