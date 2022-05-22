Мостовой: если Черышев приедет в РПЛ, то спокойно сможет играть

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о будущем Дениса Черышева, который объявил об уходе из «Валенсии».

«Черышев больше европеец, чем наш. Денис рос в Испании, жил и играл. Были моменты, когда он мог вернуться в Россию, но не совсем хотел: у него было желание играть за границей и прогрессировать», — цитирует Мостового Sport24.

Он также добавил, что главная проблема футболиста — это травмы. По словам Мостового, из-за этого полузащитник пропустил много матчей за «Валенсию». Он отметил, что это генетика, никто не сможет это исправить.

«Если приедет к нам, то спокойно сможет играть. В нашем чемпионате могут играть многие, и все это прекрасно знают. Люди приезжают в 35 или 36 лет и становятся лучшими в России», — добавил Мостовой.

Напомним, что Черышев перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» он провёл 122 игры, забил 11 мячей и отдал 12 голевых пасов.

Ранее Дмитрий Комбаров оценил возможный приезд полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в Россию.