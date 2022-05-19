Комбаров: очень маловероятно, что Черышев вернётся в Россию

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров оценил возможный приезд полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в Россию.
Комбаров: очень маловероятно, что Черышев вернётся в Россию
  • РИА Новости

«Черышев — хороший футболист, он играет в европейском клубе, значит, играет на достойном уровне. Думаю, у него есть предложения от иностранных клубов. Очень маловероятно, что Черышев вернётся в Россию», — цитирует Комбарова «РБК Спорт».

Напомним, что Черышев перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 19 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» он провёл 121 игру, забил 11 мячей и отдал 12 голевых пасов.

Ранее отец Черышева отказался комментировать будущее сына.

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