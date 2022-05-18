Отец Черышева не стал комментировать будущее сына

Дмитрий Черышев, отец российского нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, заявил, что не будет комментировать будущее сына в клубе.

«Что вы бред читаете! Пацаны пошли покушать. Это что за прощальный ужин, где собрались четыре человека? Что за бред? Будущее Дениса? Без комментариев», — цитирует Дмитрия Черышева «Спорт-Экспресс».

Черышев перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 19 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» он провёл 121 игру, забил 11 мячей и отдал 12 голевых пасов.

Ранее сообщалось, что хавбек «Валенсии» Черышев попрощался с партнёрами по команде.