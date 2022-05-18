AS: хавбек «Валенсии» Черышев попрощался с партнёрами по команде
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17 мая россиянин попрощался с одноклубниками во время ужина в ресторане, сообщает AS.
Уточняется, что 31-летний игрок ищет новую команду. Его контракт с «Валенсией» действует до 30 июня 2022 года.
Вместе с тем в соцсетях появилась фотография Черышева с Брайаном Хилем, который также намерен покинуть команду по завершении сезона-2021/22. Её опубликовал голкипер «Валенсии» Хауме Доменек.
Черышев перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 19 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» он провёл 121 игру, забил 11 мячей и отдал 12 голевых пасов.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» разгромно проиграла «Бетису» в матче Примеры.