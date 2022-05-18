AS: хавбек «Валенсии» Черышев попрощался с партнёрами по команде

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев покинет клуб после истечения его контракта.

17 мая россиянин попрощался с одноклубниками во время ужина в ресторане, сообщает AS.

Уточняется, что 31-летний игрок ищет новую команду. Его контракт с «Валенсией» действует до 30 июня 2022 года.

Вместе с тем в соцсетях появилась фотография Черышева с Брайаном Хилем, который также намерен покинуть команду по завершении сезона-2021/22. Её опубликовал голкипер «Валенсии» Хауме Доменек.

Черышев перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 19 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» он провёл 121 игру, забил 11 мячей и отдал 12 голевых пасов.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» разгромно проиграла «Бетису» в матче Примеры.