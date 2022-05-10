«Валенсия» разгромно проиграла «Бетису» в матче Примеры
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Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 0:3.
В составе гостей отличились Виллиан Жозе (57'), Серхио Каналес (87') и Борха Иглесиас (90').
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев провёл игру на скамейке запасных.
«Бетис» набрал 61 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (44) находится на 10-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» одолел «Реал» благодаря голу Янника Карраско с пенальти в матче Примеры.