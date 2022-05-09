«Атлетико» одолел «Реал» благодаря голу Карраско с пенальти в матче Примеры

«Атлетико» в мадридском дерби одержал победу над «Реалом» в матче 35-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» со счётом 1:0 в пользу подопечных Диего Симеоне.

Единственный мяч на 40-й минуте забил с пенальти Янник Карраско.

Таким образом, «Атлетико» набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (81) же уже досрочно стал чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что «Севилья» на 95-й минуте ушла от проигрыша «Вильярреалу» в матче Примеры.