«Севилья» на 95-й минуте ушла от проигрыша «Вильярреалу» в матче Примеры
- AFP
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Встреча прошла в Вильярреле и завершилась со счётом 1:1.
На 86-й минуте Джовани Ло Чельсо вывел хозяев вперёд, а на пятой компенсированной ничью андалусийцам принёс Жюль Кунде.
«Севилья» набрала 65 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» находится на 53 строчке.
Ранее сообщалось, что гол Жорди Альбы на 94-й минуте принёс «Барселоне» победу над «Бетисом» в матче Примеры.