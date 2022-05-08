«Севилья» на 95-й минуте ушла от проигрыша «Вильярреалу» в матче Примеры

«Севилья» сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче 35-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Вильярреле и завершилась со счётом 1:1.

На 86-й минуте Джовани Ло Чельсо вывел хозяев вперёд, а на пятой компенсированной ничью андалусийцам принёс Жюль Кунде.

«Севилья» набрала 65 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» находится на 53 строчке.

Ранее сообщалось, что гол Жорди Альбы на 94-й минуте принёс «Барселоне» победу над «Бетисом» в матче Примеры.