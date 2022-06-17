Сербский защитник Динга покинул «Урал»

Сербский защитник Доминик Динга покинул екатеринбургский «Урал», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Желаем Доминику успешного продолжения карьеры и регулярной игровой практики!» — сообщается на официальном сайте клуба.

Динга выступал за «Урал» с 2016-го. В период с 2016 по 2018 год провёл в составе уральской команды 29 матчей. Затем защитник играл в аренде в минском «Динамо».

В январе 2022 года футболист вернулся в расположение «Урала», но в официальных играх участия не принимал.

Ранее сообщалось, что «Урал» продлил контракт с полузащитником Олегом Шатовым до 2023 года.