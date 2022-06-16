«Урал» объявил о продлении контракта с Шатовым

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«Урал» продлил контракт с полузащитником Олегом Шатовым до 2023 года.
«Урал» объявил о продлении контракта с Шатовым
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что 1 февраля 2022 года екатеринбургский клуб объявил о возвращении Шатова в команду.

Футболист находился в статусе свободного агента. По окончании прошлого сезона Шатов расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному согласию. В ноябре 2021 года спортсмен приостановил футбольную карьеру.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал будущее голкипера Ильи Помазуна в екатеринбургском клубе.

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