«Урал» объявил о продлении контракта с Шатовым
- РИА Новости
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Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, что 1 февраля 2022 года екатеринбургский клуб объявил о возвращении Шатова в команду.
Футболист находился в статусе свободного агента. По окончании прошлого сезона Шатов расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному согласию. В ноябре 2021 года спортсмен приостановил футбольную карьеру.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал будущее голкипера Ильи Помазуна в екатеринбургском клубе.