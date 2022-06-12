Президент «Урала»: дай бог, чтобы ЦСКА отпустили к нам Помазуна
- РИА Новости
«Илья Помазун не наш футболист, он принадлежит ЦСКА на данный момент. Дай бог, чтобы Илью отпустили к нам, и он продолжил выступать за «Урал», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».
Перед стартом сезона-2021/22 голкипер пополнил состав екатеринбургской команды на правах аренды из ЦСКА.
В минувшем сезоне Помазун провёл 27 матчей и пропустил 30 мячей.
Ранее наставник «Урала» Игорь Шалимов высказался об уходе из «Спартака» главного тренера Паоло Ваноли.