Президент «Урала»: дай бог, чтобы ЦСКА отпустили к нам Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал будущее голкипера Ильи Помазуна в екатеринбургском клубе.

«Илья Помазун не наш футболист, он принадлежит ЦСКА на данный момент. Дай бог, чтобы Илью отпустили к нам, и он продолжил выступать за «Урал», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Перед стартом сезона-2021/22 голкипер пополнил состав екатеринбургской команды на правах аренды из ЦСКА.

В минувшем сезоне Помазун провёл 27 матчей и пропустил 30 мячей.

Ранее наставник «Урала» Игорь Шалимов высказался об уходе из «Спартака» главного тренера Паоло Ваноли.